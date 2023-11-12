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Жильё в периферия Фессалия, Греция

Municipality of Larissa
130
Лариса
130
Лептокарья
81
Литохоро
30
South Pilio Municipality
13
Platamonas
10
Волос
9
Элассона
7
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169 объектов найдено
Квартира 6 спален в Элассона, Греция
Квартира 6 спален
Элассона, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
The building with 5 apartments for sale is located in the suburbs of Metamorfosi village, on…
€500,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 186 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€245,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 2
€240,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
Дом 3 спальни в Элассона, Греция
Дом 3 спальни
Элассона, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Дом расположен в пригороде деревни Ватопеди в 3 км от пляжа и в 5 км от деревни Метаморфоси.…
€410,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
€210,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
Коттедж 6 спален с видом на горы в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€95,000
Коттедж 2 спальни в Achladias, Греция
Коттедж 2 спальни
Achladias, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€330,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€115,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€140,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€145,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€360,000
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€120,000
Дом 10 спален в Элассона, Греция
Дом 10 спален
Элассона, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
The villa is located in Vatopedi village 3 km from the beach and in the suburbs of Metamorfo…
€560,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€247,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€75,000
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Giannota, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Giannota, Греция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
€150,000
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000

Типы недвижимости в периферия Фессалия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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