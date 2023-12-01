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Жильё в Алмирос, Греция

1 объект найдено
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings в Алмирос, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings
Алмирос, Греция
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
€1,47 млн
в месяц
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