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Жильё в Лариса, Греция

Лептокарья
81
Литохоро
30
Platamonas
10
130 объектов найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 186 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€245,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
€210,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
Коттедж 6 спален с видом на горы в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€95,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях. …
€115,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€140,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€145,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€360,000
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€120,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€247,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€75,000
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
Квартира 4 спальни с видом на горы в Литохоро, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€89,900
Коттедж 5 комнат с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
€130,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€199,900
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лептокарья, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€330,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platamonas, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€750,000

Типы недвижимости в Лариса

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Параметры недвижимости в Лариса, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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