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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Sithonia, Греция

Sithonia Municipal Unit
49
Никити
25
Toroni Municipal Unit
6
Неос-Мармарас
5
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14 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
$322,972
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$447,020
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$379,967
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
Цена по запросу
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Коттедж 9 комнат в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 9 комнат
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$678,433
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Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$178,808
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Коттедж 1 комната в Никити, Греция
Коттедж 1 комната
Никити, Греция
Число комнат 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Продаётся Дом на полу острове Халкидики в посёлки с развитой инфраструктурой круглый год. До…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$625,828
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Коттедж 8 комнат в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 8 комнат
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,41 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$782,285
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Параметры недвижимости в Municipality of Sithonia, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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