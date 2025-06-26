Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Nea Propontida
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном в Municipality of Nea Propontida, Греция

Таунхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$267,382
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$395,260
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается таунхаус площадью 46 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$174,379
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
TekceTekce
Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти