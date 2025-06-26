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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Nea Propontida, Греция

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15 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в На Плагия, Греция
Таунхаус 3 комнаты
На Плагия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$267,382
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$267,382
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$215,068
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TekceTekce
Таунхаус 4 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$290,632
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$372,009
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
$348,759
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$244,131
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Таунхаус 4 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
$191,817
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$267,382
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$313,883
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$232,506
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$668,454
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
Цена по запросу
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Таунхаус 8 комнат в Созополи, Греция
Таунхаус 8 комнат
Созополи, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольн…
$755,643
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Таунхаус 3 комнаты в Созополи, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Созополи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 71 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$232,506
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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