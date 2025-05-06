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Дома с бассейном в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
88
Неос-Мармарас
19
8 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$720,280
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 000 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 1000 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
$1,44 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Никити, Греция
Таунхаус 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$394,211
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$629,490
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$535,066
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$447,020
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 500 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на с…
$720,280
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$630,738
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Sithonia Municipal Unit

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с гаражом
с видом на горы
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