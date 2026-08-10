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Жилье в периферийной единице Фокида, Греция

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Delphi Municipality
7
Dorida Municipality
4
Municipal Unit of Tolofona
4
Municipal Unit of Delphi
3
11 объектов найдено
Коттедж в Lilaia, Греция
Коттедж
Lilaia, Греция
Площадь 250 м²
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поистине …
$2,95 млн
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Квартира 3 спальни в Дельфы, Греция
Квартира 3 спальни
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
$383,730
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Grekodom Development
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Вилла в Дельфы, Греция
Вилла
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
$885,531
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Delphi Municipality, Греция
Таунхаус
Delphi Municipality, Греция
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$3,84 млн
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Таунхаус в Дельфы, Греция
Таунхаус
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 151 м²
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$301,081
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Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$259,756
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$177,106
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Dorida Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Aegean Breeze II — это комплекс прибрежных апартаментов и вилл в Ханье, …
$413,131
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Вилла 2 комнаты в Glyphada, Греция
Вилла 2 комнаты
Glyphada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
1 037 / 5 000 Результаты перевода Перевод Этот умный дом, оснащенный технологией KN…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Dorida Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Таунхаус в Glyphada, Греция
Таунхаус
Glyphada, Греция
Площадь 132 м²
Этаж 1/2
Глифада, Мезонет Продажа, 132 кв.м., Статус объекта: в процессе строительства, Этаж…
$989,459
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Типы недвижимости в периферийной единице Фокида

дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Фокида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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