Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Municipal Unit of Efpalio

Жильё в Municipal Unit of Efpalio, Греция

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Муниципалитет Дорида, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Муниципалитет Дорида, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€300,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Efpalio, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти