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Жилье в периферийной единице Острова, Греция

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Municipality of Troizinia Methana
47
Municipal Unit of Troizinia
46
Municipality of Aegina
16
Эгина
5
65 объектов найдено
Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 340 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Вилла состоит из Из окон открывает…
$1,13 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 384 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,60 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$194,817
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,56 млн
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Коттедж в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 250 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и эстетичес…
$590,354
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$318,791
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$247,949
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Коттедж 7 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 7
Площадь 342 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$649,390
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
$1,83 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 217 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 217 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,36 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$613,968
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$425,055
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Квартира 2 комнаты в Агиа Марина, Греция
Квартира 2 комнаты
Агиа Марина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
Marina Pearl Aegina Invest in Island Serenity. Secure European Residency. Marina Pearl…
$295,780
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Квартира 6 спален в Municipality of Salamina, Греция
Квартира 6 спален
Municipality of Salamina, Греция
Количество спален 6
Площадь 183 м²
Продается квартира площадью 183 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$590,354
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$465,952
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 153 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$578,547
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Коттедж 5 спален в Эгина, Греция
Коттедж 5 спален
Эгина, Греция
Количество спален 5
Площадь 215 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$826,496
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Дом 3 спальни в Эгина, Греция
Дом 3 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Продается качественная каменная вилла площадью 370 кв.м. в Эгине в районе Кыпсели, из которы…
$856,297
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Квартира 2 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$348,309
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 255 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$944,567
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
$401,441
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Коттедж 5 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,15 млн
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Коттедж 2 спальни в Селиния, Греция
Коттедж 2 спальни
Селиния, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Salamina island near Piraeus, Selenia village, detached house of 90 sq.m. ground floor on a …
$384,571
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Коттедж 5 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$602,161
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Квартира 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$684,811
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продается таунхаус площадью 50 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
$212,528
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 530 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 530 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,69 млн
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Дом в Кондос, Греция
Дом
Кондос, Греция
Площадь 350 м²
Неполный отдельно стоящий дом площадью 350,42 кв. м для продажи в Портесе, Эгинас выходом с …
$130,804
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$1,65 млн
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Коттедж в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 94 м²
Недостроенный коттедж расположен в районе Анависос
$118,071
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Типы недвижимости в периферийной единице Острова

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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