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Жилье в Эгине, Греция

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дома
3
5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Эгина, Греция
Дом 3 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Отдельный дом на продажу 137 кв.м. в Кипсели Эгина Греция.Эгина — остров всего в часе езды о…
$285,432
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Дом 4 спальни в Эгина, Греция
Дом 4 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается два отдельно стоящих дома общей площадью 160 кв.м. (80 кв.м. + 80 кв.м.) на участк…
$285,432
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Дом 3 спальни в Эгина, Греция
Дом 3 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Отдельный дом площадью 168 кв.м. для продажи в Ливадии Эгины. Отличный отдельно стоящий дом …
$799,211
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Апартаменты на острове Эгина 1+1 в новом комплексе, расположившимся на курорте Агиа-Марина, …
$297,645
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Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
$202,543
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