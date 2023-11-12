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Квартиры в периферийная единица Острова, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с bright, с Airy в Ampelakia, Греция
Квартира 3 спальни с балконом, с bright, с Airy
Ampelakia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Piraias: Perama - 117 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bathr…
€105,000
Квартира 2 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на этаже…
€148,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эгина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эгина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 101 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€220,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Острова, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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