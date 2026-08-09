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Квартиры в периферийной единице Острова, Греция

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Municipality of Troizinia Methana
8
Municipal Unit of Troizinia
7
Municipality of Aegina
5
Квартира Удалить
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14 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$194,817
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$318,791
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$247,949
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Агиа Марина, Греция
Квартира 2 комнаты
Агиа Марина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
Marina Pearl Aegina Invest in Island Serenity. Secure European Residency. Marina Pearl…
$295,780
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Квартира 6 спален в Municipality of Salamina, Греция
Квартира 6 спален
Municipality of Salamina, Греция
Количество спален 6
Площадь 183 м²
Продается квартира площадью 183 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$590,354
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$348,309
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$684,811
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$330,598
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Квартира в Метана, Греция
Квартира
Метана, Греция
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается вид на мо…
$174,745
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Апартаменты на острове Эгина 1+1 в новом комплексе, расположившимся на курорте Агиа-Марина, …
$297,645
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$188,913
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Кондо в Пердика, Греция
Кондо
Пердика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Всего в часе езды от Афин, в самом очаровательном приморском поселении Эгинетисса на острове…
$280,403
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Квартира 1 спальня в Портес, Греция
Квартира 1 спальня
Портес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продается полностью меблированная и отремонтированная квартира площадью 45 кв.м. в Portes Ae…
$142,716
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Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
$202,543
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Типы недвижимости в периферийной единице Острова

однокомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Острова, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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