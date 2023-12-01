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Жильё в Спеце, Греция

дома
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3 объекта найдено
Таунхаус 8 спален с furnishings в Спеце, Греция
Таунхаус 8 спален с furnishings
Спеце, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Таyнхаус располож…
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings в Спеце, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Спеце, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€800,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Спеце, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Спеце, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 125 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж со…
€380,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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