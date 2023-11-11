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Жильё в Municipality of Spetses, Греция

1 объект найдено
Дом 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в Municipality of Spetses, Греция
Дом 4 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Municipality of Spetses, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Код недвижимости: 1972 - Дом для продажи в Spetses Agioi Anargiroi для € 550.000. Это 207 кв…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Municipality of Spetses, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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