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Жилье в Municipality of Salamina, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 6 спален в Municipality of Salamina, Греция
Квартира 6 спален
Municipality of Salamina, Греция
Количество спален 6
Площадь 183 м²
Продается квартира площадью 183 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$590,354
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Селиния, Греция
Коттедж 2 спальни
Селиния, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Salamina island near Piraeus, Selenia village, detached house of 90 sq.m. ground floor on a …
$384,571
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Параметры недвижимости в Municipality of Salamina, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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