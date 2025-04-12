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Жильё в Ampelakia Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Квартира 8 комнат в Municipality of Salamina, Греция
Квартира 8 комнат
Municipality of Salamina, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 183 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$525,615
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Селиния, Греция
Коттедж 2 спальни
Селиния, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Salamina island near Piraeus, Selenia village, detached house of 90 sq.m. ground floor on a …
$374,594
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Параметры недвижимости в Ampelakia Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов