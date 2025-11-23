Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Polygyros Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Polygyros Municipality, Греция

Galatista
10
3 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Polygyros Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 55 кв.м. в районе Метаморфоси, Ситония. На первом этаже располож…
$209,778
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Каливес, Полигирос, Халкидики. К таунхаусу относится у…
$337,974
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 72 кв.м в Каливес, Полигирос, Халкидики. К таунхаусу относится у…
$269,217
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Polygyros Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти