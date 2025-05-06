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Дома с бассейном в Polygyros Municipality, Греция

Galatista
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Ормилия
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3 объекта найдено
Дом 10 комнат в Gerakine, Греция
Дом 10 комнат
Gerakine, Греция
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 135 м²
Количество этажей 3
Современная трехэтажная вилла общей площадью 800 м², предлагающая комфортные и роскошные жил…
$5,70 млн
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Агентство
Stegi Real Estate
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Вилла 14 комнат в Galatista, Греция
Вилла 14 комнат
Galatista, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
$1,88 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Тахиархис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Тахиархис, Греция
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
На холме чуть выше столицы полуострова Халкидики расположен комплекс коттеджей площадью 110 …
$219,186
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Polygyros Municipality

виллы
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

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