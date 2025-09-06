Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Peraia
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Peraia, Греция

3 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$936,353
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 475 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,29 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
