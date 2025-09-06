Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Peraia
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Peraia, Греция

виллы
32
коттеджи
15
таунхаусы
12
12 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
$567,664
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$643,742
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$936,353
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$351,132
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$994,875
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$245,793
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 475 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$3,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$936,353
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвал состоит из 2 спальных комн…
$456,472
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$1,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Peraia, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти