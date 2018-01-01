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Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция

Афины, Греция
от
€188,496
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4
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О комплексе

Предлагаются светлые функциональные апартаменты с балконами.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Солнечные водонагреватели
  • Светодиодное освещение
  • Система "умный дом"
  • Сигнализация
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станциями метро и железнодорожным вокзалом.

  • Начальная школа - 350 метров
  • Супермаркет - 600 метров
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Современная резиденция в историческом оживленном районе Колонос, Афины, Греция
Афины, Греция
от
€188,496
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