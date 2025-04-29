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Коттеджи с бассейном в Municipality of Saronikos, Греция

Kalyvia Thorikou Municipal Unit
24
Anavissos Municipal Unit
10
Saronida Municipal Unit
8
Palea Fokea Municipal Unit
7
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3 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$626,246
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$558,775
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 6 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,19 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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