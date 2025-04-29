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Коттеджи с видом на море в Municipality of Saronikos, Греция

Kalyvia Thorikou Municipal Unit
24
Anavissos Municipal Unit
10
Saronida Municipal Unit
8
Palea Fokea Municipal Unit
7
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29 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$678,433
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$388,955
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$386,185
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 7 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,68 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$688,871
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$521,872
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 5 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$1,31 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$626,246
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$626,246
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$553,184
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$730,620
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже 4-этажный отдельно стоящий дом площадью 373 кв. м. в Аттике. Первый э…
$1,57 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$417,497
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$688,871
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$349,654
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$558,775
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной кладовой Цок…
$527,090
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
$782,807
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$443,591
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$680,521
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$939,369
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Коттедж 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
$1,26 млн
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$574,059
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
$413,493
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Коттедж 6 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 6 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,19 млн
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Коттедж 11 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 11 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 428 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 428 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,17 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$532,309
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,02 млн
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,00 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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