  2. Греция
  3. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Сад

Таунхаусы с садом в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

Panorama Municipal Unit
30
Chortiatis Municipal Unit
34
Pylaia Municipal Unit
17
2 объекта найдено
Таунхаус в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продаётся просторная мезонетта площадью 300 кв.м, расположенная на четырёх уровнях, в отличн…
$754,786
Таунхаус 6 комнат в Thermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
This impressive 250 sq.m. maisonette, located in the lush and highly sought-after area of Pa…
$685,886
Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

