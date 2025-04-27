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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

Panorama Municipal Unit
14
Chortiatis Municipal Unit
16
Pylaia Municipal Unit
12
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8 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$991,556
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$521,872
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$620,225
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 310 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$759,934
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Grekodom Development
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Таунхаус 8 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$615,809
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$887,182
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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