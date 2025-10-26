Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с бассейном в Municipality of Northern Corfu, Греция

Kassopaia Municipal Unit
41
Вилла 5 комнат в Ниссаки, Греция
Вилла 5 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 245 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,23 млн
Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,63 млн
Вилла 5 комнат в Кариотико, Греция
Вилла 5 комнат
Кариотико, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,11 млн
Вилла 6 комнат в Катаволос, Греция
Вилла 6 комнат
Катаволос, Греция
Число комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена вилла площадью 650 кв.м с панорманым видом на море в районе Агни на се…
Цена по запросу
Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,64 млн
Вилла 3 комнаты в Астракери, Греция
Вилла 3 комнаты
Астракери, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$2,93 млн
Вилла 5 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 5 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 153 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,17 млн
Вилла 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Вилла 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 188 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$1,58 млн
Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,64 млн
Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 296 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,87 млн
Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла у моря с частным бассейном и видом на море – Северо-Восток Корфу Испыт…
$3,72 млн
Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 303 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 303 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,87 млн
