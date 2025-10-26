Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Northern Corfu
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Municipality of Northern Corfu, Греция

Kassopaia Municipal Unit
41
28 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Ниссаки, Греция
Вилла 5 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 245 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,23 млн
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен дом на начальном этапе строительства (железобетонный каркас). Состоит …
$280,906
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$3,63 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Кариотико, Греция
Вилла 5 комнат
Кариотико, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,11 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Катаволос, Греция
Вилла 6 комнат
Катаволос, Греция
Число комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлена вилла площадью 650 кв.м с панорманым видом на море в районе Агни на се…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Ниссаки, Греция
Коттедж 6 комнат
Ниссаки, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$795,900
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24
Коттедж 1 комната в Магоуладес, Греция
Коттедж 1 комната
Магоуладес, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной кла…
$292,610
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,64 млн
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Ayios Elias, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ayios Elias, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 108 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Property InvestProperty Invest
Таунхаус 1 комната в Агницини, Греция
Таунхаус 1 комната
Агницини, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается мезонет площадью 146 кв.м с участком 534 кв.м в районе Трици. Недвижимость со…
$280,906
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Катаволос, Греция
Вилла 4 комнаты
Катаволос, Греция
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
$2,63 млн
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Аграфи/Аграфой, Греция
Коттедж 7 комнат
Аграфи/Аграфой, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$234,088
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,64 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 296 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 296 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,87 млн
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Кароусадес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кароусадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$128,748
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Lauki, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Lauki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$152,157
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Хантатес/Хантадес, Греция
Коттедж 6 комнат
Хантатес/Хантадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$450,620
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$474,029
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Котт…
$819,309
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла у моря с частным бассейном и видом на море – Северо-Восток Корфу Испыт…
$3,72 млн
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$374,541
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Ливади, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ливади, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной …
$204,827
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Bayiatsa Avliotes, Греция
Коттедж 6 комнат
Bayiatsa Avliotes, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Магоуладес, Греция
Коттедж 6 комнат
Магоуладес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 256 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$140,453
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Перитиа, Греция
Вилла 6 комнат
Перитиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 303 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 303 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$1,87 млн
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Кароусадес, Греция
Коттедж 1 комната
Кароусадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу в западной части греции, продаются четыре коттеджа ,три из которых по 35кв.…
$292,610
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$509,142
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Northern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$117,044
Оставить заявку

Типы недвижимости в Municipality of Northern Corfu

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Northern Corfu, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти