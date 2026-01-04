Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с бассейном в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,77 млн
