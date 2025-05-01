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Квартиры с видом на горы в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

Municipal Unit of Elliniko
15
Municipal Unit of Argyroupoli
4
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 136 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$553,184
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы
$448,810
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipality of Elliniko Argyroupoli

двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция

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