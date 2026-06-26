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Дома с бассейном в Municipal Unit of Solygeia, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$743,846
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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