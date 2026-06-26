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Дома с видом на горы в Municipal Unit of Solygeia, Греция

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5 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$292,904
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 740 м²
Жилой комплекс Этот впечатляющий жилой комплекс на продажу расположен в Пефкали, Коринфи…
$909,146
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 7
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$531,319
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Grekodom Development
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Value OneValue One
Коттедж 4 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$649,390
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$295,177
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Solygeia, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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