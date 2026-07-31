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Дома с видом на горы в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

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виллы
24
3 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Пентати, Греция
Коттедж 5 спален
Пентати, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$389,634
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Grekodom Development
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Коттедж в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж
Айос-Маттеос, Греция
Площадь 230 м²
На продажу выставлен коттедж 230 кв.м с участком площадью 1.200 кв.м в традиционной деревне …
$589,174
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Пентати, Греция
Вилла
Пентати, Греция
Площадь 290 м²
Продается вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$732,039
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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