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Дома с бассейном в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

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виллы
24
1 объект найдено
Вилла в Пентати, Греция
Вилла
Пентати, Греция
Площадь 290 м²
Продается вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$732,039
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Meliteieis, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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