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Дома с бассейном в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

Лутракион
8
3 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$636,683
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$375,748
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

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