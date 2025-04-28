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Дома с видом на горы в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

Лутракион
8
66 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Район Перахора - Рядом с Лутраки - Частный дом с видом на море-Цокольный высокий этаж 60…
$59,673
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Коттедж 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
$391,404
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Особняк 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Уникальное предложение: отдельно стоящий дом в Лутраки!  Этот изысканный дом площадью 200 кв…
$669,620
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Sideris Real Estate
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Особняк 7 комнат в Лутракион, Греция
Особняк 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Вилла 266 квм с частком площадью 252квм. На первом этаже 100 кв.м. находится просторная гост…
$269,675
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Sideris Real Estate
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Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается отдельно стоящий дом площадью 50 кв.м. На участке площадью 469 кв.м., с 2 спальням…
$73,420
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Sideris Real Estate
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Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Историческая недвижимость 273 кв.м в центре Лутраки.  - Удобное местоположение и тихий ра…
$1,08 млн
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Sideris Real Estate
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Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается в Перахора Лутраки, независимый Мезонет площадью 200 кв.м.и имеет два этажа.   Пер…
$215,538
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Sideris Real Estate
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Дом 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Это недвижимость эксклюзивной архитектуры  которую не встретишь часто, сочетает в себе комфо…
$425,419
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Sideris Real Estate
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Таунхаус 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Таyнхаус расположен …
$301,738
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 9 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Вилла 250 кв.м. с изумительным видом на море и горы! - Земельный участок 8000 кв.м. - Ба…
$809,025
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Дом 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается отдельный дом на участке 700 кв.м., настоящий рай, сочетающий в себе природу и без…
$367,697
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Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
- Дом 100кв.м.  - На участке построен  металический каркас 140 кв.м. для использования по  …
$179,020
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Вилла 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Частный дом 325 м2 с бассейном перед пляжем с панорамным видом на море - Участок 2 сотки -…
$807,379
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Вилла 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Недавно построенный особняк с видом на море площадью 181m² в туристическом и курортном  го…
$968,484
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Особняк 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Этот потрясающий особняк  180 кв.м на участке площадью 720 кв.м , расположенный в Лутраки, п…
$376,777
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Таунхаус 7 комнат в Kallithea, Греция
Таунхаус 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный …
$443,591
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Grekodom Development
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Коттедж 11 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 11 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$1,25 млн
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Особняк 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Двухэтажный особняк площадью 280 кв. м на продажу в Карбунари, Лутраки. - Двухэтажный осо…
$526,725
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Таунхаус 6 комнат в Писиа, Греция
Таунхаус 6 комнат
Писиа, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$469,684
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Коттедж 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
$375,748
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Grekodom Development
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Дом 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Дом площадью 170квм состоит из трех  уровней и трех независимых апартаментов с панороамным в…
$247,596
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Sideris Real Estate
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Особняк 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Особняк 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Коринфия, Истмия -  Роскошная вилла 200 кв.с возможностью достраивания еще 400 кв.м. Постр…
$512,902
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Таунхаус 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
$271,373
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Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$1,25 млн
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Вилла 7 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Роскошная  вилла 480 кв.м  с бассейном  80 кв.м на участке площадью 5850 кв.м с завораживающ…
$1,74 млн
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Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отдельный дом с панорамным видом в Перахоре, Лутраки Расположенный на пышном зеленом участке…
$305,379
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Дом 5 комнат в Писиа, Греция
Дом 5 комнат
Писиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Лутраки - Частный дом 169 кв.м с панорамным  видом на горы и море - Участок 500 кв. - Пор…
$216,650
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Коттедж 1 комната в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
$122,930
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Дом 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
- Лутраки Коринфия - Частный дом площадью 100 кв.м., расположенный на участке площадью 430 …
$422,902
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Вилла 5 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 5 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный особняк площадью 135 м2  на участке площадью 700 м2  . Это высокоэстетичная и сейс…
$415,017
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora

виллы
коттеджи
особняки
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki Perachora, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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