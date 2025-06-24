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Квартиры с видом на море в периферии Ионические острова, Греция

Корфу
71
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
85
Municipality of Southern Corfu
4
Municipal Unit of Meliteieis
4
Квартира Удалить
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16 объектов найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 34 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$144,056
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$506,944
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Контокали, Греция
Квартира 4 комнаты
Контокали, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 135 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже …
$305,319
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 105 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на 2 уровнях. Пе…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 102 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$918,186
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на первом этаже и…
$380,208
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 112 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и…
$650,962
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Гувья, Греция
Квартира 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$864,109
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 230 кв.м на острове Корфу. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый…
$1,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$411,316
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 86 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на четвертом этаж…
$460,858
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Квартира 4 комнаты в Катаволос, Греция
Квартира 4 комнаты
Катаволос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже …
$195,865
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объ…
$460,858
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на пятом этаже и …
$483,901
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на втором этаже и…
$311,079
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 122 кв.м на острове Корфу. Квартира расположена на третьем этаже…
$639,441
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Типы недвижимости в периферии Ионические острова

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Ионические острова, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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