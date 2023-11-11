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Таунхаусы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

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15 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Ofrynio Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€269,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Кастро, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Кастро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
€190,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Chrysi Ammoudia, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Chrysi Ammoudia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Вто…
€80,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Palio, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Palio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€210,000
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Продаётся трехэтажный таунхаус площадью 177 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из …
€400,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€220,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Скала Марион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Марион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
€430,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€235,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€195,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€150,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Iraklitsa, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Iraklitsa, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€300,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€300,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
€145,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Скала Потамиас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
€215,000

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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