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Дома с видом на горы в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Thassos Municipality
114
Paggaio Municipality
114
Kavala Municipality
38
Неа-Перамос
30
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49 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный каменный коттедж площадью 120 кв.м. Хозяин сделал капитальный ремонт в…
$178,808
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Таунхаус 4 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$310,113
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Коттедж 3 комнаты в Теологос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Теологос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гости…
$121,327
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Таунхаус 5 комнат в Неа Ираклица, Греция
Таунхаус 5 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. П…
$368,791
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Коттедж 1 комната в Каллирахи, Греция
Коттедж 1 комната
Каллирахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 408 м²
Количество этажей 3
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
$447,020
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Вилла 4 комнаты в Заркадия, Греция
Вилла 4 комнаты
Заркадия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 266 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Цоко…
$167,632
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Paggaio Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 550 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается великолепный вид н…
$5,15 млн
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Таунхаус 5 комнат в Paggaio Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. П…
$390,025
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Таунхаус 3 комнаты в Принос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Принос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$201,159
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Коттедж 4 комнаты в Кариани, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 3 спаль…
$223,510
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Таунхаус 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$346,440
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Коттедж 3 комнаты в Гравуна, Греция
Коттедж 3 комнаты
Гравуна, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$72,668
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Коттедж 1 комната в Теологос, Греция
Коттедж 1 комната
Теологос, Греция
Число комнат 1
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Продаетсякоттеджна окраине традиционного поселения Теологос Тасос, в тихом районе, свеликоле…
$279,387
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Вилла 6 комнат в Arkadikos, Греция
Вилла 6 комнат
Arkadikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 391 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажная вилла площадью 391 кв.м в северной Греции. Подвал состоит из одной спаль…
$419,081
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$327,974
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$194,477
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Таунхаус 5 комнат в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 5 комнат
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж -2/2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Под…
$256,319
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Вилла 7 комнат в Скала Рахонио, Греция
Вилла 7 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$943,739
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Коттедж 8 комнат в Скала Рахонио, Греция
Коттедж 8 комнат
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$183,866
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Таунхаус 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 43 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$141,916
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Таунхаус 4 комнаты в Скала Потамиас, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м на острове Тасос на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$385,555
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж -2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$406,949
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Вилла 6 комнат в Неа Ираклица, Греция
Вилла 6 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде Кавалы. Цокольный этаж состоит из од…
$704,056
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Таунхаус 8 комнат в Thassos Municipality, Греция
Таунхаус 8 комнат
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на острове Тасос. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Пер…
$1,12 млн
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Коттедж 3 комнаты в Потамья, Греция
Коттедж 3 комнаты
Потамья, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из гостин…
$82,318
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Коттедж 4 комнаты в Каливия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каливия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
$313,123
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Коттедж 5 комнат в Скала Калирахис, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Калирахис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из одной…
$402,937
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$168,878
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Вилла 8 комнат в Paggaio Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде Кавалы. Первый этаж состоит из 3 спа…
$1,47 млн
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Вилла 5 комнат в Неа Ираклица, Греция
Вилла 5 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 5
Площадь 613 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 613 кв.м в пригороде Кавалы. Вилла имеет угловое располож…
$1,94 млн
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Типы недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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