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Дома в Неа-Перамосе, Греция

таунхаусы
26
30 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$235,451
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$227,659
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$235,451
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$365,895
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Дом 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Дом 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Eleftheres, Nea Peramos: Detached house for sale 94 sq.m. located on a plot of 278 sq.m. wit…
$266,596
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$252,295
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Дом 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Дом 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Eleftheres, Nea Peramos: 2 Detached Houses 100 sq.m. for sale. each is located on 2605 sq.m.…
$986,342
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 96 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$259,622
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 61 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$169,436
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$189,221
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$239,557
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$259,622
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$214,522
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Та…
$206,050
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 65 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$178,709
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Кавале на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$257,036
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/5
Продается таунхаус площадью 117 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Т…
$341,615
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства…
$224,987
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 64 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$168,878
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 74 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$183,860
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 63 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$173,453
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж -2/4
Продается таунхаус площадью 68 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$194,477
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$224,987
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Дом 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Дом 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 296 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale ground floor (elevated) Detached house 136 sq.m. with a se…
$525,765
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 74 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$196,838
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$256,380
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$198,825
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Таунхаус 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 43 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$141,916
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж -2
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$406,949
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Дом 8 комнат в Неа-Перамос, Греция
Дом 8 комнат
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 378 м²
Eleftheres, Nea Peramos: 378 sq.m. building for sale. which consists of 4 maisonettes of app…
$841,224
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