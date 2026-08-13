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Дома в Xanthi Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Лефки, Греция
Дом 3 комнаты
Лефки, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 2
Ксанти, Лефки: Роскошный отдельно стоящий дом 245 кв.м. в 12000 кв.м. участок, с гранулами ц…
$216,912
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Параметры недвижимости в Xanthi Municipal Unit, Греция

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