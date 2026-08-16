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Виллы в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

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5 объектов найдено
Вилла в Неа Ираклица, Греция
Вилла
Неа Ираклица, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 700 м²
Property Code: HPS2516 - Villa FOR SALE in Eleftheres Nea Iraklitsa for € 1.500.000 . This …
$1,73 млн
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Вилла 3 комнаты в Палеохори, Греция
Вилла 3 комнаты
Палеохори, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Пангайо, Палеохори: Он продается через поселок 380 кв.м. в 1700 кв.м. участок на первом этаж…
$315,459
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Вилла 4 комнаты в Скала Марион, Греция
Вилла 4 комнаты
Скала Марион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
В домах имеется гостиная зона. Кухня укомплектована посудомоечной машиной. духовкой, микрово…
$536,400
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Вилла 3 комнаты в Палио, Греция
Вилла 3 комнаты
Палио, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Playa – Современные виллы и апартаменты у моря в Палио, Кавала При покупке можно получить З…
$457,372
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Вилла 2 комнаты в Кринидес, Греция
Вилла 2 комнаты
Кринидес, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Продается вилла в Кринидесе, Филиппои префектуры Кавала за 230 000 € (Листинг № ΒΓ16). Еще о…
$241,006
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Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

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