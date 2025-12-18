Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Амигдалеонасе, Греция

5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Филипп, Алмонд: Он продается через дом 106 кв.м. на участке 250 кв.м. Он состоит из 2 этажей…
$84,122
Дом 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 2
Мезонет на продажу в Амигдалеонасе, Филиппои префектуры Кавала, за 160 000 € ( Листинг № ΒΓ6…
$168,245
Дом 3 комнаты в Амигдалеонас, Греция
Дом 3 комнаты
Амигдалеонас, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Филипп, Алмонд: Продается Дом 90 кв.м., расположенный на участке 379 кв.м. с коэффициентом з…
$232,617
Дом 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Филипп, Алмонд: Недавно построенный дом продается в комплексе площадью 150 кв.м. 3 уровня. О…
$168,245
Дом 3 комнаты в Амигдалеонас, Греция
Дом 3 комнаты
Амигдалеонас, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Филипс, Амигдалеон: Отдельный полузавершенный дом площадью 210 кв.м. (186 кв.м. продается). …
$168,245
