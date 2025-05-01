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Дома с садом в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Thassos Municipality
114
Paggaio Municipality
114
Kavala Municipality
38
Неа-Перамос
30
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31 объект найдено
Дом 2 спальни в Скала Калирахис, Греция
Дом 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11638 - Дом для продажи в Thasos Skala Kallirachis за 235,000 евро. Это…
$255,045
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Дом 5 спален в Скала Сотирос, Греция
Дом 5 спален
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11453 - Дом для продажи в Thasos Skala Sotiros за 300 000 евро. Это 262…
$313,956
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Дом 3 спальни в Скала Калирахис, Греция
Дом 3 спальни
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
PropertyCode: 11676 HouseforsaleInthasosskalakallirachis для € 500.000. This125sq.m.houseiso…
$540,765
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Дом в Потамья, Греция
Дом
Потамья, Греция
Кодекс недвижимости: 11618 - Дом для продажи в Thasos Potamia за 100 000 евро. Это 130 кв. …
$104,652
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11594 — Maisonette for Sale в Тасо-Криси Акти за €140 000. Этот 50 кв.…
$153,431
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Кодекс недвижимости: 11708 - Дом для продажи в Thasos Astrida за 85,000 евро. Это 89 кв. Дом…
$89,067
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Дом 4 спальни в Рахони, Греция
Дом 4 спальни
Рахони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11336 - Дом для продажи в Тасосе Рачони за 320 000 евро. Этот 200 кв. …
$346,165
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Дом 2 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
It is a stone house of two levels in Aliki on Thassos island with a total area of ​​72 sq.m…
$412,205
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Дом 3 спальни в Каллирахи, Греция
Дом 3 спальни
Каллирахи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11633 - Дом для продажи в 520 000 евро. Это 120 кв. Меблированный дом с…
$544,190
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Дом в Лименария, Греция
Дом
Лименария, Греция
Код собственности: 11719 - Дом для продажи в Тасос Потос за 390 000 евро. Это 106 кв. м. Дом…
$443,524
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Код имущества: 11398 - Maisonette для продажи в Thasos Mikros Prinos за 120 000 евро. Это 96…
$125,582
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код имущества: 11426 - Maisonette для продажи за 300 000 евро. Это 120 кв. Maisonette состо…
$313,956
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Дом 5 спален в Скала Сотирос, Греция
Дом 5 спален
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11651 - Дом для продажи в Thasos Skala Sotiros за 310 000 евро. Это 164…
$324,421
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Дом в Рахони, Греция
Дом
Рахони, Греция
Кодекс недвижимости: 11567 - Дом для продажи в Тасос -Рачони за 110 000 евро. Это 212 кв. Д…
$115,117
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Дом 4 спальни в Скала Рахонио, Греция
Дом 4 спальни
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Кодекс недвижимости: 11599 - Maisonette для продажи в Thasos Skala Rachoniou за 330 000 евро…
$345,351
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Дом 3 спальни в Теологос, Греция
Дом 3 спальни
Теологос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11683 - Дом для продажи в Thasos Theologos за 120 000 евро. Это 80 кв. …
$129,784
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Дом 5 спален в Тасос, Греция
Дом 5 спален
Тасос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11619 - Дом для продажи в Тасос Лименс за 300 000 евро. Этот 200 кв. Д…
$313,956
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Дом в Thassos Municipality, Греция
Дом
Thassos Municipality, Греция
Кодекс недвижимости: 11222 - Дом для продажи в Thasos Sotiras за эксклюзивность в 40 000 евр…
$41,861
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Дом 1 спальня в Thassos Municipality, Греция
Дом 1 спальня
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11515 - Дом для продажи в Thasos Mikros Prinos за 75,000 евро. Это 60 к…
$78,489
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Дом 3 спальни в Хрисуполис, Греция
Дом 3 спальни
Хрисуполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11529 - Maisonette FOR SALE в Центре Крисуполи за €140 000. Этот 135 к…
$151,129
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Дом 1 спальня в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 спальня
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11466 - Дом для продажи в Thasos Koinira за 230 000 евро. Это 40 кв. Ме…
$240,699
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Дом 2 спальни в Элефтеруполис, Греция
Дом 2 спальни
Элефтеруполис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11399 - Дом для продажи в Eleftheroupoli Chrisokastro за 280 000 евро. …
$293,025
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Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11605 - Дом для продажи в Thasos Panagia за 150 000 евро. Это 140 кв. М…
$156,978
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Дом 5 спален в Скала Калирахис, Греция
Дом 5 спален
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Имущественный кодекс: 11524 - Дом для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 800 000 евро. Этот…
$885,696
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Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Кодекс недвижимости: 11653 - Дом для продажи в Thasos Astrida за 280 000 евро. Это 70 кв. Ме…
$293,025
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Дом в Хаидефто, Греция
Дом
Хаидефто, Греция
Код имущества: 11688 - Maisonette для продажи в Керамоти Чайдефто за 230 000 евро. Это 82 кв…
$240,699
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Код имущества: 11291 - Maisonette для продажи за 220 000 евро. Это 82 кв. Maisonette состоит…
$230,234
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Дом 1 спальня в Thassos Municipality, Греция
Дом 1 спальня
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Property Code: 11119 - House FOR SALE in Thasos Mikros Prinos for € 48.000 Exclusivity. Thi…
$50,233
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Дом 3 спальни в Тасос, Греция
Дом 3 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11408 - Maisonette Продажа в Thasos Limenas за 300 000 евро. Этот 157 кв.…
$341,120
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Дом в Каллирахи, Греция
Дом
Каллирахи, Греция
Кодекс недвижимости: 11541 - Дом для продажи в Thasos Kallirachi за 335,000 евро. Это 135 кв…
$350,584
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Типы недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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