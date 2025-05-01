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Квартиры с видом на горы в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Kavala Municipality
80
Paggaio Municipality
75
Кавала
74
Неа-Перамос
42
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16 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Paggaio Municipality, Греция
Квартира 5 комнат
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 134 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 134 кв.м в пригороде Кавалы. Из окон открывается вид на море, на…
$216,703
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена …
$324,089
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Квартира 2 комнаты в Тасос, Греция
Квартира 2 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
$176,426
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 105 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена …
$351,871
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$134,106
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Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 155 кв.м в Кавале. Из окон открывается вид на море, на горы, на …
$259,719
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Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м в Кавале. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$369,908
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$156,457
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Кавале. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$182,655
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Квартира 2 комнаты в Скала Рахонио, Греция
Квартира 2 комнаты
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 213 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на третьем этаже…
$245,280
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Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Кавале. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$178,808
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Квартира 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 142 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена …
$357,616
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 43 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$114,399
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена н…
$147,247
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Квартира 3 комнаты в дим Драма, Греция
Квартира 3 комнаты
дим Драма, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на пятом этаже …
$201,159
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена н…
$150,869
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Типы недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с гаражом
с садом
с видом на море
Недорогая
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