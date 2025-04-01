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Квартиры в Муниципалитет Нестос, Греция

Хрисуполис
7
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7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Хрисуполис, Греция
Квартира 3 комнаты
Хрисуполис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на шестом этаже…
$93,150
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Квартира 2 комнаты в Хрисуполис, Греция
Квартира 2 комнаты
Хрисуполис, Греция
Число комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 5
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде Кавалы. У объекта есть отопление. К недвижим…
$94,611
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Хрисуполис, Греция
Квартира 2 комнаты
Хрисуполис, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 3
Chrysoupoli, Center: Apartment for sale 86 sq.m. located on the 3rd floor of a building with…
$135,647
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Квартира 4 комнаты в Хрисуполис, Греция
Квартира 4 комнаты
Хрисуполис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 138 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на шестом этаж…
$96,503
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Хрисуполис, Греция
Квартира 2 комнаты
Хрисуполис, Греция
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Продается квартира площадью 102 кв.м в пригороде Кавалы. У объекта есть отопление. К недвижи…
$89,355
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Квартира 2 комнаты в Хрисуполис, Греция
Квартира 2 комнаты
Хрисуполис, Греция
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 6
Продается квартира площадью 70 кв.м в пригороде Кавалы. Продается квартира площадью 70 кв.м.…
$79,893
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Хрисуполис, Греция
Квартира 2 комнаты
Хрисуполис, Греция
Число комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 5
Продается квартира площадью 84 кв.м в пригороде Кавалы. К недвижимости относится парковочное…
$90,406
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Нестос, Греция

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