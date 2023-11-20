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Квартиры в Александруполис, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Александруполис, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Александруполис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м во Фракии. Квартира расположена на третьем этаже и сост…
€230,000

Параметры недвижимости в Александруполис, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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