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Квартиры в Элефтеруполис, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Квартира 3 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1
 Eleftheroupolis, Center: For sale bright Apartment 126sq.m. facade on the 1st floor with au…
€120,000
Квартира 2 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Квартира 2 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Apartment for sale in Center, Eleftheroupoli of Kavala Prefecture for 65.000€ (Listing No MZ…
€65,000
Квартира 3 комнаты с Spalni в Panagia, Греция
Квартира 3 комнаты с Spalni
Panagia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 1
Eleftheroupoli, Akrovouni: Новая квартира 185 кв.м. на продажу. на 1 этаже трехэтажного здан…
€92,000
Realting.com
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