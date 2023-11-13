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Квартиры в Драма, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в дим Драма, Греция
Квартира 2 комнаты
дим Драма, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 3
Apartment for sale in Center, Drama of Drama Prefecture for 120.000€ (Listing No 2318). Anot…
€120,000
Квартира 2 комнаты в Georgiani, Греция
Квартира 2 комнаты
Georgiani, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Pangaio, Georgiani: In a two-story building, a bright ground floor apartment of 100 sq.m. is…
€60,000
Квартира в Paleochori, Греция
Квартира
Paleochori, Греция
Площадь 310 м²
Продается здание в Палеохори, Паггайо префектуры Кавала, за 55 000 евро (Листинг № LA171). Е…
€55,000
Квартира 4 комнаты с Spalni в дим Драма, Греция
Квартира 4 комнаты с Spalni
дим Драма, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
Драма, Центр: Продается квартира 150 кв.м. очень центральный 1-й этаж в очень привилегирован…
€120,000
Квартира 2 спальни с лифтом в дим Драма, Греция
Квартира 2 спальни с лифтом
дим Драма, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 90 m2, 3-й этаж, …
€66,000
Квартира 2 комнаты с Spalni в Paleochori, Греция
Квартира 2 комнаты с Spalni
Paleochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продается квартира в Палеохори, Паггайо префектуры Кавала, за 33 000 € (Листинг № LA142). Ещ…
€33,000

Параметры недвижимости в Драма, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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