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Квартиры-студии в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

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Kavala Municipality
7
Кавала
6
Студия Удалить
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9 объектов найдено
Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Кавала, Продается под строительство квартира 47 кв.м. расположенная на 2 этаже здания. Он со…
$128,005
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Кавала: Продается строящаяся квартира 50 кв.м. расположенная на 1-м этаже здания. Он состоит…
$133,823
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Лошадь, Верхняя Каламица: В новом комплексе домов, на продажу Квартира 45 кв.м. в 300 метрах…
$105,451
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Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Площадь 34 м²
Этаж 1
Кавала: Продается строящаяся студия 34sqm, расположенная на 1-м этаже здания. Он состоит из …
$116,085
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается квартира 46 кв.м. фасада, расположенная на первом этаже …
$152,323
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Студия 2 комнаты в Палио, Греция
Студия 2 комнаты
Палио, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Продается квартира в Палио, Кавала префектуры Кавала, за 170 000 € (Листинг № LA156). Еще од…
$284,598
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TekceTekce
Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Кавала, Центр: Продается 50 кв.м. Квартира на 1-м этаже с большим лифтом в очень привилегиро…
$128,960
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Бесплатно, Новый Перамос: Продается квартира площадью 44 кв.м., расположенная на 2 этаже зда…
$134,079
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Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Кавала, Честный Крест: Продается квартира 52 кв.м в полуподвале с центральным отоплением мас…
$71,504
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Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

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