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Квартиры с садом в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

Kavala Municipality
80
Paggaio Municipality
75
Кавала
74
Неа-Перамос
42
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Имущественный кодекс: 11741 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 174 000 евро. Это 50 к…
$199,936
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Квартира 1 спальня в Принос, Греция
Квартира 1 спальня
Принос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 11697 - Квартира для продажи в Thasos Ormos Prinou за эксклюзивность € 103…
$108,827
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Квартира 2 спальни в Принос, Греция
Квартира 2 спальни
Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11707 - Квартира для продажи в Thasos Ormos Prinou за 153,900 евро. Это…
$161,059
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Квартира 1 спальня в Скала Сотирос, Греция
Квартира 1 спальня
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
PropertyCode: 11588-apartmentForsaleInthasosskalasotirosfor € 120.000.This45sq.m.m.apartment…
$125,582
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Квартира в Тасос, Греция
Квартира
Тасос, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11746 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за € 143.000. Это 38 кв. м…
$162,989
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Типы недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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